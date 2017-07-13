Международные резервы Банка России за неделю сократились на 0,3% — до $410,9 млрд по состоянию на 7 июля, сообщил ЦБ.

«Международные резервы снизились за неделю на $1,3 млрд, или на 0,3%, в основном за счет отрицательной переоценки и на 7 июля составили $410,9 млрд», — говорится в сообщении регулятора.

По состоянию на 30 июня Банк России сообщал о росте резеровов до $412,2 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из высоколиквидных иностранных активов, имеющихся в распоряжении ЦБ РФ и правительства страны. В резервы входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и средства в иностранной валюте.