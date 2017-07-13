Российский боец, победитель Гран-при Prime Selection 2016, чемпион Европы 25-летний Гога Шаматава проведет бой за титул чемпиона мира против бразильца Реймисона Бруно Соуза де Оливейра на турнире PrimeSelection 18 августа в Краснодаре.

Титульная встреча была запланирована на 15 июня, однако в день боя спортсмен с диагнозом пневмомедиастинум был доставлен в реанимацию в Краснодаре. Спустя несколько дней боец был выписан из отделения торакальный хирургии в удовлетворительном состоянии.

Сейчас россиянин полностью восстановился, прошел повторное полное медицинское обследование и заявил о своей готовности выйти на ринг:

— По телевизору всё кажется легко, но мало кто понимает, каким трудом это достается — за всеми победами, титулами и наградами скрывается очень тяжелая работа. Даже машины иногда ломаются. Никогда не судите спортсмена за его неудачу или провал — вы и представить не можете, через какие трудности он проходит. Жизнь в спорте труднее, но интереснее. Она требует силы воли и терпения. Если ты спортсмен — гордись этим, пусть даже ты не чемпион. И помни: никогда не сдавайся, — сказал Шаматава.

Соперник российского спортсмена Реймисон Бруно Соуза по прозвищу Муравей владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. В его активе беспроигрышная серия из 9 побед.

Бой пройдет в Краснодаре и станет главным событием турнира Prime Selection «Ночь чемпионов».