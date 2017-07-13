Депутат Госдумы Вячеслав Никонов считает, что импичмент президенту США Трампу не угрожает, так как республиканцы, имеющие большинство голосов в двух палатах парламента, не будут «стрелять себе в голову».

Об этом депутат от «Единой России» рассказал «РИА Новости».

Трамп одержал победу на выборах, он пользуется поддержкой граждан, напомнил Никонов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее два конгрессмена США от Демократической партии выступили с предложением объявления импичмента президенту страны.