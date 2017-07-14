Минсельхозу предложили определить норму содержания какао-бобов и молока в шоколаде, не выполнив которые, производители не смогут писать на этикетке «молочный шоколад». Для этого потребуется внести в техрегламент Таможенного союза изменения, предложенные АНО «Роскачество» (учреждена правительством РФ). По данным организации, сейчас молочным шоколадом не является порядка 25% популярной у россиян продукции, продающейся под таким названием. В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что работа над изменениями в техрегламент уже идет в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Предложение ввести новые требования к молочному шоколаду содержится в письме заместителя руководителя АНО «Роскачество» Елены Саратцевой первому замминистра сельского хозяйства Джамбулату Хатуову (документ есть у «Известий»). В результате исследования молочного шоколада организация обнаружила семь образцов продукции, которые «не соответствуют идентификационным признакам ГОСТа и не являются молочным шоколадом», указано в письме. Всего испытывался 41 образец наиболее популярных у россиян марок.

«Использование наименования «молочный шоколад» на такой продукции вводит потребителя в заблуждение», — подчеркнула Елена Саратцева.

В материалах «Роскачества» указано, что «результаты лабораторных испытаний показали, что примерно в 25% случаев потребитель рискует купить скорее шоколадный продукт», содержащий «эквиваленты какао-масла, например, пальмоядрового, кокосового и кондитерского жиров».

Елена Саратцева отметила, что весь «ненастоящий» шоколад был произведен не в соответствии с ГОСТом, а по собственным техническим условиям (ТУ) производителя. Стоит отметить, что нарушением это не является — в законе «О стандартизации в РФ» закреплена норма о добровольности применения госстандартов.

Также представитель «Роскачества» указала, что требования к содержанию какао и молока могут быть введены в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», и Минсельхоз может инициировать изменения в документ.

Требования к содержанию в продукции животных жиров устанавливает, например, техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции». При несоблюдении его требований на этикетке продукции нельзя писать «молоко», «творог» или «сыр» — производителю необходимо использовать другие формулировки.

«В целях повышения качества промышленной продукции, производимой в РФ, предлагаем ускорить принятие технического регламента, устанавливающего идентификационные признаки на кондитерскую продукцию», — говорится в письме. При этом в нем не указано, сколько именно какао-бобов и молока должно содержаться в продукте, который может называться молочным шоколадом, но приведена ссылка на соответствующий ГОСТ 31721-2012. В нем указано, что молочным шоколадом может называться «кондитерское изделие, получаемое на основе какао-продуктов, сахара, молока и (или) продуктов его переработки, в составе которого не менее 25% общего сухого остатка какао-продуктов, не менее 2,5% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов, не менее 12% сухих веществ молока и (или) продуктов его переработки, не менее 2,5% молочного жира и не менее 25% общего жира».

В Минсельхозе подтвердили получение письма из «Роскачества». В пресс-службе ведомства «Известиям» сообщили, что в рамках работы ЕЭК Белоруссия уже разрабатывает изменения в техрегламент «О безопасности пищевой продукции» в части установления дополнительных требований к шоколаду, шоколадным изделиям и какао-продуктам, «которое предусматривает установление идентификационных признаков на указанную продукцию, в том числе на молочный шоколад». Документ «дорабатывается в целях проведения внутригосударственного согласования», в котором участвует и российская сторона.

В пресс-службе «Роскачества» «Известиям» пояснили, что сейчас «действующее законодательство позволяет производителям выпускать продукцию по собственным техническим условиям».

— Если мы говорим о понятии «качественные товары», к сожалению, потребители несколько дезориентированы: как показало исследование «Роскачества», в ряде случаев под наименованием «молочный шоколад» скрывается кондитерская плитка с низким содержанием молока и какао-продуктов. Вынуждены признать, что технические условия стали подспорьем не только для создания уникальных рецептур, но и инструментом легального снижения себестоимости продукции, — заявил представитель организации.

В «Роскачестве» видят решение проблемы в «создании четкого списка наименований и идентификационных признаков продуктов, которым они должны соответствовать».

— Что такое молочный шоколад, сколько какао-продуктов и молочного жира необходимо, чтобы продукт мог называться шоколадом, — такие идентификационные признаки должны быть введены на уровне не добровольных ГОСТов, а технических регламентов Таможенного союза. Подобная практика уже успешно реализована для молочной продукции, — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе ООО «Мон’дэлис Русь» (бренды Toblerone, Alpen Gold, Milka, «Воздушный») «Известиям» сообщили, что «идентификационные требования к молочному шоколаду уже исчерпывающим образом урегулированы в межгосударственном стандарте ГОСТ № 31721-2012». Представитель компании также добавил, что на упаковке такой продукции и сегодня указывается процентное содержание молочных и какао-продуктов.

По данным Роспотребнадзора, представленным в Росстат, в январе–мае этого года служба сочла опасными или ненадлежащего качества 2% от отобранных проб кондитерских изделий. Во всех случаях были нарушены правила маркировки: например, неверно указан состав, сообщалось о якобы соответствии продукта ГОСТу либо не давалось достаточно информации о производителе.