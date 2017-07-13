Дипломаты Генконсульства РФ в ближайшие часы собираются встретиться с россиянами, задержанными в Гамбурге. Об этом заявил представитель посольства России в Германии Денис Микерин, пишет ТАСС.

«Сотрудники генконсульства в ближайшие часы встретятся с задержанными и предпримут все необходимые шаги для обеспечения их законных прав и интересов», — сказал он.

Двое россиян были задержаны по подозрению в участии в беспорядках в Гамбурге во время проведения саммита G20.