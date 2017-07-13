Шесть работников колл-центра по оказанию экстрасенсорных услуг задержаны в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Оперативники уголовного розыска УВД по ВАО г Москвы совместно с бойцами Росгвардии задержали шестерых граждан по подозрению в оказании лжеэкстрасенсорных услуг», — пояснила представитель правоохранительных органов.

В июле прошлого года с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы обратился пожилой мужчина. Потерпевший рассказал, что узнал о работе агентства из объявления по радио. За лечение по телефону, проводимое парапсихологом-экстрасенсом, пенсионер перевел на счет фирмы 15 млн рублей, однако оно не принесло никакого результата.

Сотрудники полиции задержали шесть человек в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Ими оказались 26-летняя организатор противоправной деятельности, а также бухгалтер, трое молодых людей в возрасте от 24 до 33 лет, выступающие в роли экстрасенсов, и 36-летний охранник. Подозреваемые являются уроженцами Московской и Ростовской областей. Злоумышленники открыли колл-центр в арендованном помещении в городе Люберцы и проводили общение с клиентами исключительно по телефону.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Пяти подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна девушка находится под подпиской о невыезде.