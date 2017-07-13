Новый родильный дом на территории городской больницы в городе Свободный Амурской области планируется построить к 2020 году. Строительство будущего роддома обсудили министр здравоохранения Амурской области Николай Тезиков и исполняющий обязанности главы Свободного Юрий Романов.

Предполагается, что специалисты реконструируют одно из зданий бывшей железнодорожной больницы, где будет располагаться женская консультация. На разработку проектно-сметной документации объекта здравоохранения затратили свыше 16 млн рублей, сообщает ИА «Амур.инфо».

Кроме того, в рамках проекта будет проведен ремонт кровли терапевтического и гинекологического отделений. Капитальный ремонт проведут в травматологическом и инфекционном отделениях. На эти цели затратят около 5 млн рублей.