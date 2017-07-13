Уголовное дело в отношении жительницы Ростова-на-Дону, которая столкнула с лестницы пятилетнюю дочку в поликлинике, передали в суд. Женщина признана невменяемой, ее ждет принудительное лечение.

По версии следствия, в мае 2017 года женщина посадила свою дочь на перила второго этажа в поликлинике 1 имени Н.А. Семашко, после чего столкнула на лестничную площадку первого этажа. Как сообщает RostovGazeta, девочка получила травмы и ранения. Ребенок остался жив благодаря своевременной медицинской помощи.

Во время расследования жительнице Ростова провели судебно-психиатрическую экспертизу. Выяснилось, что из-за психического заболевания она не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.