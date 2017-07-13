Специальный показ «Принцессы цирка» на сцене ДК имени Горбунова завершился чествованием продюсера мюзикла Давида Смелянского. С 70-летним юбилеем главного импресарио страны поздравляли труппы сразу двух театральных институций — Театра мюзикла и Et Cetera, а также его коллеги и близкие друзья: Михаил Швыдкой, Марина Лошак, Полад Бюльбюль-оглы, Виктор Новиков, Денис Мацуев и др.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Давид Смелянский и Михаил Швыдкой

Появление на сцене юбиляра предвосхитил художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой. Деятель культуры рассказал о профессиональном пути Давида Смелянского, начавшемся в Смоленске и продолжившемся не только на ведущих сценах Москвы, но и в Париже, Нью-Йорке, Тель-Авиве и других крупнейших городах.

— Он начинал учиться технике промышленной автоматики, но очень любил оперетту. Собственно, тем он и закончил, — пошутил со сцены Михаил Швыдкой. — Этот человек нисколько не уступает Сергею Дягилеву и великому американскому продюсеру Джозефу Паппу. Последний сделал культурный переворот в жизни Нью-Йорка. Мне кажется, Давид круче, чем Джозеф Папп.

Сравнения Давида Смелянского с легендарным основателем «Русских сезонов» Дягилевым звучали в этот вечер из уст каждого, кто знаком с неуемной творческой энергией юбиляра. Специально для того, чтобы лично поздравить продюсера с 70-летием, в Москву прилетел Денис Мацуев, вместе с которым Смелянский 14 лет назад основал музыкальный фестиваль Crescendo. Пианист признался, что благодаря Давиду Яковлевичу России удалось вернуть многих музыкантов, которые покинули страну в 1990-е годы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Денис Мацуев

— У нас очень бурный творческий роман, и самое главное, что Давид Яковлевич — один из самых близких моих друзей. Ростропович называл его Дягилевым, и я с ним абсолютно согласен. Он самый настоящий импресарио — бесконечно придумывает креативные идеи и знает, что нужно артистам, с которыми он работает, будь то театр или классическая музыка, — рассказал «Известиям» Денис Мацуев.

Комплименты юбиляру говорила и директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак. По ее словам, Смелянский — по-настоящему театральный человек и любит творческий процесс больше, чем финансовый результат.

— Для него деньги всегда на втором месте, а страсть к театру — на первом, — поделилась с «Известиям» Марина Лошак. — Он живой, остроумный, безумно любящий тех, с кем работает, беспрестанно думающий о них. Человек из Одессы — это о многом говорит. Он понимает, что Dolce Vita — важнее всего остального, не случайно он работает с очень крупными режиссерами, актерами и театральными институциями. Не зря Мстислав Ростропович выбрал своим продюсером именно его.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко «Принцесса цирка»