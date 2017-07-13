Петербургский футбольный клуб «Зенит» может продать своего полузащитника Жозе Маурисио за €2 млн. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По информации журналистов, игроком интересуются итальянский «Кротоне», две испанских команды и клуб из ОАЭ.

Маурисио стал игроком «Зенита» зимой 2015 года. На счету футболиста 42 матча и 4 гола.

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