Глава Минобрнауки Ольга Васильева рассказала в четверг на заседании президиума Совета законодателей РФ в Государственной думе, что ведомство с сентября начнет организовывать работу детского телевидения в каждой школе.

Васильева напомнила, что задача школы — воспитывать. «Любовь друг к другу, межконфессиональное, межнациональное согласие начинаются в очень раннем возраста, и задача школы — воспитывать», — заявила министр.

«У нас есть много проектов, рассчитанных на разный возраст, чтобы мы вернули в школы согласие детей национальное и конфессиональное», — продолжила она. «Первая часть этого телевидения — единая программа для всей страны, куда будут входить сюжеты на те темы, которые нас интересуют», — отметила Васильева, сообщает ТАСС.