Европейский университет в Санкт-Петербурге начинает оформлять новую лицензию. Вуз не стал дожидаться официальной публикации решения апелляционного суда по окончательному аннулированию существующего разрешения на осуществление образовательной деятельности.

Европейский университет заявил, что не видит смысла в дальнейших апелляциях и начинает процедуру оформления новой лицензии после решения Девятого апелляционного суда Москвы, вынесенного 13 июля текущего года, пишет сайт «Комсомольской правды» в Петербурге.

В сообщении университета говорится, что суд признал законность выдачи повторного предписания Рособрнадзора в части оспариваемых Университетом нарушений. Это означает, что действие образовательной лицензии АНО ОВО ЕУСПб будет приостановлено после официальной публикации решения суда.

Европейский университет лишился лицензии 20 марта 2017 года. Арбитражный суд удовлетворил иск Рособрнадзора и лишил вуз права на осуществление образовательной деятельности.

Олег Харахордин, занимавший пост ректора вуза, ушел в отставку в июне. Исполнять его обязанности назначили Николая Вахтина, который возглавлял университет с 2003 по 2009 год.