Жительница Екатеринбурга не смогла отдохнуть в Турции с мужем из-за своего имени. Данные Ольги Волковой полностью совпали с данными женщины, которая совершила хулиганство в этой стране в 2012 году. В итоге тезку задержали на границе, запретив въезд.

Исправить ситуацию не помогла ни помощь консула, ни дополнительные документы из России. Россиянку решили депортировать, обратный билет стоимостью $300 она купила за свой счет. Однако в самолет ее тоже не пустили, передает ТагилСити.Ру.

Только после вмешательства департамента внутренних дел РФ по угрозе жизни, здоровью и безопасности российских граждан за рубежом потерпевшая смогла вернуться в Екатеринбург. Кто компенсирует женщине с распространенными в нашей стране именем и фамилией стоимость неиспользованной путевки и билета, пока не сообщается.