Число жертв сильных наводнений на юго-западе Японии возросло до 30 человек. Об этом сообщают власти префектуры Фукуока, которая наряду с соседней Оитой пострадала сильнее всего. Еще около 20 человек числятся пропавшими без вести.

Сотрудники Сил самообороны продолжают обследовать завалы в надежде найти людей. Вместе с тем сотни людей по-прежнему остаются в эвакуационных центрах, поскольку стихией были не только разрушены около 700 домов, но и повреждены дороги и мосты.

Местные власти уже рассматривают планы строительства жилых комплексов для тех, кто из-за наводнений остался без дома. Пострадавшие районы 12 июля посетил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает ТАСС.

Напомним, наводнение на острове Кюсю начались с 4 июля после обильных ливней. По прогнозам синоптиков, основной циклон уже покинул территорию страны и больше не представляет опасности для жителей.