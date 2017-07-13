Авария произошла 13 июля около 10:30 на 258-м км трассы М-2 Крым в Плавском районе. На данный момент сообщается о пяти погибших, среди которых ребенок. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

По предварительным данным, грузовик Volvo столкнулся с автомобилем «Лада Приора», а затем врезался в Hyundai. После столкновения машины вынесло на грузовой автомобиль «КамАЗ». Все транспортные средства двигались в сторону Орла.

Как сообщает ИА «Тульские новости», в автомобиле «Лада Приора» находились женщина и несовершеннолетний ребенок. От полученных травм оба скончались на месте. Сейчас на месте аварии устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ведется осмотр тел. На дороге сильно затруднено движение в обе стороны.