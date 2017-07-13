Гендиректора Фонда капитального ремонта Саратовской области отправили в отставку. Сергей Бурдюков занимал эту должность с февраля 2017 года.

О кадровых изменениях в руководстве областного Фонда капремонта сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в региональном правительстве. При этом причина отставки Бурдюкова не называется.

Агентство в связи с этим напоминает о выступлении Бурдюкова на недавнем заседании региональной Общественной палаты. В частности, он заявил, что на счетах фонда «мертвым грузом» лежат 700 млн рублей. Это при том, что большинство нареканий, поступающих в адрес Фонда, касается качества проведения капремонта и собираемости платежей.

Отмечается, что за время работы фонда это уже третье увольнение его руководителя. До Бурдюкова этот пост занимал Дмитрий Любушкин. Его увольнение объяснили большим количеством претензий.