Американская интернет-корпорация Google тайно выплачивает миллионы долларов ученым университетов США и Великобритании за исследования, которые склоняют общественное мнение и регуляционные нормы в пользу компании.

Как пишет газета Times со ссылкой на данные американской организации Campaign for Accountability, с 2005 года Google прямым или косвенным образом финансировала 329 исследовательских программ в ключевых областях общественной политики.

При этом в двух третях случаев авторы работ, получавшие от Google от $5 тыс. до $400 тыс. за исследование, не раскрывали источник финансирования. Многие авторы согласовывали результаты своих работ в Google еще до публикации. Корпорацию спрашивали о необходимости внести те или иные изменения, в итоге результаты большинства исследований были в пользу Google.