Три человека стали жертвами ДТП с участием шести автомобилей в Новгородской области, еще трое пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел около 11:55 на 418-м км трассы Москва–Санкт-Петербург (М-10) в районе населенного пункта Кузнецовка.

«Столкнулись три грузовика и три легковушки. Как минимум три человека погибли, еще трое получили ранения», — приводит агентство сообщение представителя правоохранительных органов.

Причины инцидента уточняются.