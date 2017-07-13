Порядка 4 млн туристов посетили Краснодарский край с начала 2017 года. Увеличение турпотока связано с проведением матчей Кубка конфедерации в Сочи, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Число туристов в регионе выросло за счет проведения Кубка конфедерации, проходившего, в том числе, и в Сочи. Три города, в которых прошли футбольные матчи, — Москва, Санкт-Петербург, Сочи — посетили около 3 млн туристов», — приводит слова Сафонова ИА KrasnodarMedia.

Глава ведомства добавил, что Крым с начала года посетили около 1,5 млн тыс. человек, что на 4% меньше, чем в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в текущем году рост выездного туризма в России увеличился на 10%. Это связано с возобновлением туристического направления в Турцию.