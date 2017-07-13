Турция может заплатить $2,5 млрд за поставку четырех российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого чиновника, знакомого с ходом переговоров.

По его словам, Турция достигла соглашения с РФ о поставке ЗРК, в которое также входит передача ноу-хау.

Страны уже достигли предварительной договоренности по данному вопросу, отметил источник.

Представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев отказался, отмечает агентство.