Гостиничный фонд столицы пополнится в 2017 году 11 новыми отелями разных ценовых категорий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении гостиницы Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya в четверг.

По словам Собянина, в столице наблюдается неплохая динамика инвестиций в основной капитал по всем направлениям. «Одно из таких направлений — это туристический бизнес. В этом году мы сдадим 11 гостиниц», — цитирует мэра сетевое издание m24.ru.

Власти ожидают, что в этом году количество приезжающих в Москву туристов приблизится к 18 млн человек, отметил Собянин.

Он также подчеркнул важную роль чемпионата мира по футболу 2018 года для всей туристической отрасли столицы.