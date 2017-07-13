Очаг африканской чумы свиней ликвидировали на крупной ферме в поселке Мулино в Володарском районе Нижегородской области. По распоряжению губернатора, карантин объявлен на половине территории района. На трассе М-7 выставлены дополнительные посты.

Как сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на региональный ветеринарный надзор, положительный результат на АЧС был получен в пяти пробах, взятых от домашних свиней. Сейчас из хозяйства изъято 292 головы свиней. Туши начали сжигать.

Также проводится обход дворов местных жителей, осматриваются помещения, где могут содержаться свиньи. Кроме того, проверяются предприятия, куда владелец зараженного хозяйства мог поставлять мясо. По последним данным, у него уже изъяли около 300 кг мяса, которое сейчас проверяют на АЧС.

Тем временем на территории области находится Ильинский мясокомбинат. Он пока работает в штатном режиме, правда, там усилены меры по недопущению вируса АЧС, сообщили агентству в Россельхознадзоре.