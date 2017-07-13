Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск Siemens к «Технопромэкспорту» до 21 августа. Это следует из картотеки суда.

Иск был зарегистрирован 11 июля и связан с возможными поставками в обход санкций ЕС турбин Siemens для электростанций в Крыму, где строятся две ТЭС мощностью по 470 МВт. В начале июля агентство Reuters сообщило, что для ТЭС в Крым поставлены газовые турбины Siemens, а среди подрядчиков есть компания «Интеравтоматика», в которой Siemens владеет 45,7%.

Siemens 7 июля информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках его турбин в Крым. 10 июля представители концерна заявили, что против его воли две из четырех турбин, поставленных «Технопромэкспортом» для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым.

Первоначально планировалось приобрести турбины у иранской компании MAPNA, сообщает «Федеральное агентство новостей».