В 500 м от лыжной базы «Чайка» в Самаре сотрудниками ФСБ были обнаружены психотропные вещества весом более 2,5 кг.

Информацию о тайнике в июле получило Управление ФСБ России по Самарской области. В ходе обыска на глубине около 20 см на указанной территории был обнаружен черный полиэтиленовый пакет. Экспертиза изъятой находки показала, что в пакете находится более 2,5 кг производных амфетамина, сообщает НИА «Самара».

В данный момент сотрудники ведомства проводят мероприятия, направленные на розыск причастных к обнаруженным запрещенным веществам лиц. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.