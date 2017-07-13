Останки художника Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля в связи с иском об установлении отцовства. Об этом заявили в мэрии города Фигерас в Каталонии, пишет ТАСС.

Ранее суд одобрил решение об эксгумации, чтобы получить образцы останков и определить, является ли Дали биологическим отцом Пилар Абель (родилась 1 февраля 1956 года), подавшей иск о признании ее родственницей художника.

По утверждению Абель, у ее матери был роман со знаменитым живописцем. Пилар Абель пытается добиться признания родства с Дали с 2007 года.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года. Он был женат на Елене Дьяконовой, родившейся в Казани, более известной как Гала. Дали умер в городе Фигерас 23 января 1989 года.