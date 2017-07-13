Сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки из Новороссийска, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю.

В ходе допроса подозреваемый признался, что совершил убийство несовершеннолетней вместе со своим другом. Сотрудники полиции ведут поиски соучастника преступления.

Как сообщил подозреваемый, его знакомый в понедельник вечером встретился с девочкой в парке, а затем задержанный заехал за ними на машине, сообщив, что отвезет их на море. Но вместо этого злоумышленник остановился в безлюдном месте среди виноградников, а затем оба мужчины поочередно изнасиловали несовершеннолетнюю и убили.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», рассматривается вопрос об аресте задержанного.