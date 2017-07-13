Температура выше климатической нормы ожидается в ближайшие выходные, сообщила в четверг, 13 июля, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Жара продлится как минимум два дня, уточнила она.

«В ближайшем краткосрочном прогнозе температурный фон высокий, даже немного выше нормы», — приводит слова синоптика «РИА Новости». По словам Макаровой, в субботу ожидается до плюс 27 градусов, в воскресенье будет еще жарче — температура воздуха поднимется до плюс 28 градусов.

Синоптик отметила, что дождей на следующей неделе будет меньше.