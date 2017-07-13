Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на Международном финансовом конгрессе заявил, что фактор восстановительного роста экономики РФ скоро будет исчерпан. Орешкин добавил, что нужны структурные изменения.

«Постепенно фактор восстановительного роста, который имеет место в настоящий момент, будет себя исчерпывать, и мы будем всё больше натыкаться на разного рода ограничения», — приводит его слова ТАСС. Два ключевых ограничения — инфраструктурные ограничения и нехватка квалифицированных кадров.

«Эти факторы будут мешать экономике расти быстрее», — добавил он.