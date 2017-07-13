Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова — не вопрос Кремля. Об этом он сказал на брифинге в четверг.

«Мы не комментируем решение суда», — заявил он.

При этом представитель администрации президента выразил надежду на то, что заказчики преступления будут найдены.

Ранее в четверг Московский окружной военный суд назначил пяти участникам убийства от 11 до 20 лет заключения. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима и был лишен звания лейтенанта и ордена Мужества. Анзор Губашев, забравший Дадаева с места преступления, был приговорен к 19 годам заключения. Его брат Шадид — к 16. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев получил 11 лет. Также суд оштрафовал каждого из подсудимых на 100 тыс. рублей.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.