В Твери закрыли ресторан, где произошло массовое отравление. Решение о приостановке деятельности заведения на 15 суток принял районный суд.

Инцидент произошел 1 июля в Доме торжеств Golden Plaza. В тот день там проводились две свадьбы. Численность гостей составляла 160 человек.

На второй и третий день после праздника на недомогание пожаловались семь человек в возрасте от 19 до 39 лет. У всех были отмечены признаки кишечной инфекции. Один из заболевших был госпитализирован.

Позже проверки в ресторане провели сотрудники регионального Роспотребнадзора. Было выявлено 19 нарушений санитарного законодательства.

По факту случившегося следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает ИА «ТВЕРИГРАД».