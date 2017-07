Самолет авиакомпании Caribbean Airlines, взлетавший с находящегося в Карибском бассейне острова Синт-Мартен, сдул потоком воздуха из турбины туристку, отдыхавшую на пляже. Женщину отнесло прямо на бетонную плиту, от удара головой о которую она скончалась.

Несчастный случай с туристкой из Новой Зеландии произошел в среду вечером в нидерландском аэропорту Принцессы Юлианы, сообщает канал BNO News.

Женщину сдуло сильнейшим потоком воздуха, несмотря на то что она держалась за расположенный рядом с взлетно-посадочной полосой забор. 57-летнюю пострадавшую доставили в местную больницу, однако спасти ее не удалось. Туристка скончалась от полученных травм.

Взлетно-посадочная полоса на острове Синт-Мартен располагается у самого пляжа. Самолеты, пролетающие на высоте 20–30 м над отдыхающими, являются для большинства туристов очень привлекательным зрелищем, сообщает «ТВ Центр».

Tourist dies after being blown away by jet blast in Sint Maarten https://t.co/tYpUsWWLOT pic.twitter.com/mW8pPSN2WW