Народную артистку России Тамару Миансарову похоронят на Троекуровском кладбище 17 июля. Об этом сообщил супруг певицы Марк Фельдман.

Миансарова скончалась от тяжелой формы пневмонии 12 июля на 87-м году жизни. Завоевавшая известность после исполнения таких хитов как «Черный кот» и «Пусть всегда будет солнце» Миансарова была прикована к постели последние годы после операции на шейке бедра. Как сообщает «Дни.Ру», последняя операция у нее была около года назад.

Тамара Миансарова родилась на Украине в 1931 году, являлась заслуженной артисткой Украинской ССР, народной артисткой РФ, а также профессором Российской академии театрального искусства (бывшего ГИТИСа). В ее репертуаре было больше 400 всеми любимых хитов, сообщает телеканал «360».