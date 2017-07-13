Обвиняемые во взяточничестве заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Александр Ламонов, глава управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаил Максименко и заместитель начальника Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Москве Денис Никандров получили €500 тыс. от криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой.

Материалы в четверг огласила судья на заседании по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения фигурантам уголовного дела.

Напомним, в отношении 63-летнего Шакро Молодого расследуются два уголовных дела: о вымогательстве и об организации преступной группировки. Оперативники задержали ранее пять раз судимого Захария Калашова в Москве 12 июля 2016 года. Речь идет о перестрелке возле столичного ресторана Elements на Рочдельской улице в конце 2015 года и о вымогательстве денежных средств у владелицы заведения Жанны Ким.

Приехавшие для беседы с Ким люди, в числе которых был и Кочуйков, сообщили, что они якобы представляют Шакро Молодого. По версии следствия, они вымогали у Ким 8 млн рублей или документы на кафе за долг дизайнеру Фатиме Мисиковой.

Интересы владелицы рестораны в конфликте представлял отставной полковник КГБ адвокат Эдуард Буданцев. Обсуждение переросло в перестрелку, в результате которой Буданцев был арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, Кочуйков подозревается в вымогательстве.

Следствие полагает, что Максименко, Ламонов и Никандров получили взятку от Шакро Молодого за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение Кочуйкова.