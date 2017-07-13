Как ранее сообщили «Известия», легендарный бразильский нападающий Рональдиньо посетит первый официальный матч футбольного клуба «Ахмат» в российской премьер-лиге (РФПЛ), который состоится 16 июля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

Подробности визита Рональдиньо в Чеченскую Республику «Известиям» раскрыл менеджер республиканской команды Александр Федосеев, отвечающий за подготовку праздничного мероприятия.

— Рональдиньо действительно посетит матч «Ахмат»–«Амкар» в рамках первого тура чемпионата России, — рассказал Александр Федосеев. — Как почетный гость он будет наблюдать за игрой команд с трибуны нашего стадиона. Запланирован ли у него какой-нибудь мастер-класс? Нет, но бразилец примет участие в пресс-конференции, и вообще у него будет очень насыщенная программа. Кроме Рональдиньо, мы больше не планируем приглашать никого из звезд футбола, но в праздничном концерте примут участие звезды эстрады.

Отметим, что игра с «Амкаром» станет для республиканского клуба первой официальной встречей под новым названием «Ахмат». До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек». Матч состоится в рамках первого тура чемпионата России сезона-2017/2018.

Рональдиньо последний раз выходил на поле в 2015 году. Однако с тех пор легендарный футболист официально так и не объявлял о завершении профессиональной карьеры. Среди его достижений стоит выделить титул чемпиона мира 2002 года и победу в Лиге чемпионов с «Барселоной» весной 2005-го. В том же сезоне бразильцу был вручен «Золотой мяч» как лучшему футболисту планеты.

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