Уголовное дело возбудил Следственный комитет в отношении родителей, которые оставили свою полуторагодовалую дочь без присмотра на животноводческой стоянке в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ЧП произошло 1 июля. Родители девочки, устроившиеся на работу на животноводческую стоянку, выпили и уснули в вагончике, оставив без присмотра детей. Девочка ночью вышла из вагончика и ушла в неизвестном направлении, сообщает ТАСС. Родители не сообщили о пропаже ребенка в соответствующие органы и не вели поиски сами. Ребенка начали искать только после поступления информации в полицию. В поисках девочки приняли участие полицейские и работники национального парка «Алханай», а также жители села Красноярова. Истощенного ребенка нашли 2 июля в 1,5 км от стоянки, девочка лежала на земле в изможденном состоянии при отсутствии еды и воды, на теле были солнечные ожоги. Ее жизни угрожала реальная опасность.

По решению органов опеки, в тот же день из семьи были изъяты оба ребенка и помещены в медучреждение.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оставление в опасности», сообщает телеканал «360». Прокурор района также поручил органам профилактики провести проверку о наличии в действиях роителей состава преступления «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».