Активисты брянского отделения ОНФ пришли к выводу, что стаи бродячих собак угрожают детским лагерям Белобережской зоны. Данный факт выяснился при проведении мониторинга лагерей области.

Руководители детских оздоровительных учреждений по данному вопросу обращались в разные инстанции, но никакого результата не добились. Как считают сами активисты, на данный момент ответственность за безопасность населения от бездомных животных ложится только на местную власть. Как сообщает NASHBRYANSK.RU, эксперты ОНФ считают, что необходим комплексный подход к проблеме, в том числе конкретизация угроз здоровью детей, включая бездомных животных.

Также активисты предлагают внести пункт о наличии на территории бродячих животных в акты приемки детских лагерей к летнему сезону. Кроме того, было высказано предложение определить организацию, которая будет ответственна за решение проблемы с животными. Свои предложения по усовершенствованию оздоровительных лагерей активисты Народного фронта собираются направить в правительство Брянской области.