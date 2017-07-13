Пресс-секретарь главы кабмина России Дмитрия Медведева опровергла сообщения СМИ о том, что российский премьер якобы сократил поездки в предвыборные регионы из-за понижения уровня рейтинга. По словам Натальи Тимаковой, Дмитрий Медведев активно ездит по России, в том числе бывает в субъектах, где в сентябре предстоят региональные выборы.

«Медведев как председатель партии принимает активное участие в предвыборной кампании в тех регионах, в которых она идет. В настоящий момент в его графике пять регионов для посещения, в двух из них он уже был, в три — собирается», — цитирует Тимакову ТАСС.

Тимакова напомнила, что Медведев уже побывал в Омской области и Северной Осетии, в ближайшем будущем запланированы поездки в Великий Новгород, Краснодар и Удмуртию.