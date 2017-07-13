Президент Украины выразил надежду на проведение будущих саммитов Украина–ЕС в Донецке и Ялте. Об этом он заявил, открывая пленарное заседание саммита в Киеве.

«Я надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина–ЕС, позвольте мне высказать это предположение, в Донецке и в Ялте», — приводит слова Порошенко «Газета.ру». Ялта находится в Крыму, с весны 2014 года являющимся территорией России. Донецк расположен на востоке Украины, на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Украинский лидер также поблагодарил Европейский союз за поддержку в «противостоянии действиям России». Порошенко добавил, что для успешного противостояния России ключевое значение имеет сохранение единства внутри ЕС по поддержке Украины.

«И четкое подчеркивание, что санкции будут сохранены до полной имплементации Минских соглашений», — подчеркнул Порошенко.