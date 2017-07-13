Дональд Трамп, вероятнее всего, подпишет новый законопроект по санкциям против России, поскольку американскому президенту не нужны новые обвинения в пророссийских настроениях, предположил в разговоре с «Известиями» политолог-американист и профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. Эксперт также отметил, что улучшения отношений между странами не следует ждать раньше следующего ноября.

Полномочия президента США более ограничены, чем у президентов других стран мира, включая Россию: в Америке очень жесткая система сдержек и противовесов, система разделения властей построена более принципиально, отметил Домрин, поэтому, обсуждая произошедшую в Гамбурге встречу, нужно иметь в виду, что это происходило между двумя президентами.

«Президент США вернулся на родину и встретился с тем же самым саботажем и бойкотированием тех предвыборных обещаний и лозунгов, с которыми он шел на выборы и благодаря которым победил. Россия является фактором внутренней политики США. Давно такого не было, может быть, и никогда, чтобы Россия стала настолько мощным фактором внутренней политики. И теперь Трамп начинает лавировать — говорить, что вел себя жестко во время встречи с Путиным, хотя из показанных эпизодов жесткости мы не почувствовали», — добавил эксперт.

«Однако это message народу и конгрессу: «Я не марионетка Кремля, а отстаиваю и буду отстаивать национальные интересы», — считает Домрин.

У президента есть возможность не подписывать новый законопроект о санкциях: к тому же предыдущие президенты часто пользовались правом отлагательного вето, напомнил эксперт. Но из-за того что Трамп подвергается мощной атаке, в том числе и со стороны конгресса, американский президент, скорее всего, подпишет документ, добавил политолог.

«С моей точки зрения, единственная надежда, при которой можно будет начать говорить о нормализации отношений между нашими странами, появится после ноября 2018 года, когда будут довыборы в конгресс», — подчеркнул эксперт.

По его словам, к этому моменту конгрессмены-республиканцы, противники Трампа, могут увидеть, что их электорат, который проголосовал за него, не переизберет их при продолжении антитрамповской политики.

«Если сложится условная коалиция, которую я называю «республиканцы за Трампа», то может начать складываться более благоприятная картина наших отношений, но не раньше ноября следующего года», — заключил Домрин.