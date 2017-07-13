Челябинка, ребенка которой 30 лет назад подменили в роддоме, требует возмещения морального ущерба в размере 10 млн рублей. Предварительное судебное заседание состоялось 12 июля.

Как ранее писали «Известия», в 1987 году медики перепутали новорожденных детей, появившихся на свет в один день. По словам одной из матерей, Зои Тугановой, о подмене она догадалась еще в роддоме, но акушерки отказались ее слушать. В результате девочка, рожденная в благополучной семье, выросла среди алкоголиков. Катя, воспитанная в семье Тугановых, хорошо училась в школе, после чего получила два высших образования.

Луция Тулигенова, родившаяся с Катей в один день, всё это время жила в деревне, в 50 км от Челябинска. Увидев ее фото в соцсетях, Зоя Туганова признала в ней свою дочь и связалась с ней. Родство женщин подтвердил ДНК-анализ, который показал результат 99,9%. Выяснилось, что Луция не получила образования, рано вышла замуж и родила троих детей. Единственный доход семьи — пособие по инвалидности Луции.

ИА «Урал-пресс-информ» сообщает, что ответчиками в суде выступили челябинский областной перинатальный центр и региональный Минздрав. Они настаивают на том, что доказательств нет, поскольку медицинская документация по данному делу не сохранилась (по нормативу она хранится 25 лет), а ответчики 30 лет назад как юридические лица не существовали. Тогда был областной роддом и отдел здравоохранения Облисполкома. Суд принял решение отложить рассмотрение дела на 28 июля.