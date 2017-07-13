Иностранный гражданин, который мог быть виновным в ДТП в Новосибирске, явился в ГИБДД. Он участвовал в разборе ДТП. Впрочем, его имя и должность по-прежнему не раскрываются.

Известно лишь, что автомобиль, попавший в аварию, принадлежит Генконсульству ФРГ в Новосибирске, передает ресурс vn.ru.

Как рассказал порталу второй участник аварии по имени Юрий, его Hyundai Solaris в ночь с 7 на 8 июля двигался на зеленый свет на малой скорости в 15–20 км/ч. Неожиданно из крайнего ряда на высокой скорости вылетел Volkswagen, после чего произошло столкновение. Volkswagen откинуло к обочине. Из машины вышел водитель, которого шатало. После этого он вновь сел за руль и уехал.

В Генконсульстве ФРГ не подтвердили факт ДТП. В пресс-службе ГУВД МВД по Новосибирской области признали, что авария была, но подробности сообщить отказались.

Позже корреспондент портала сообщил о том, что стал свидетелем разбора ДТП, на который явились оба участника аварии. По итогам разбора было принято решение о том, что ущерб владельцу Hyundai Solaris будет возмещен.