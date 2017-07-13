В ночь на 13 июля на военном аэродроме Оренбурга приземлился самолет с телом капитана Николая Афанасова. Погибший в Сирии при минометном обстреле был уроженцем Соль-Илецка.

Тело капитана Афанасова в Оренбург доставил начальник штаба 49-й общевойсковой армии генерал-майор Николай Носулев. Отдать дань уважения погибшему на аэродром прибыли первый вице-губернатор Сергей Балыкин и и. о. военного комиссара Оренбуржья Андрей Буданов. Приземлившееся воздушное судно встречал почетный караул, сообщает РИА «Оренбуржье».

Теперь тело капитана Николая Афанасова доставят в родной Соль-Илецк, где 14 июля состоится прощание с погибшим. Вместе с телом на родину однополчанина прибыли четыре офицера, которые служили вместе с Афанасовым.