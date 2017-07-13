Мэр Москвы Сергей Собянин призвал депутатов Государственной думы поддержать налоговые льготы для участников программы реновации жилья. На своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» градоначальник подчеркнул важность этого закона для горожан, которые участвуют в программе реновации жилья.

«Я очень прошу депутатов ГД поддержать его. На мой взгляд, мы должны четко и последовательно, в соответствии с поручением президента, выполнять обещания», — цитирует слова Собянина сайт НТВ.Ru.

Законопроект является дополнением к основному закону о реновации, который 1 июля подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно тексту документа, Фонд реновации освобождается от налога на прибыль и НДС, а граждане — от налога на доходы физических лиц.

Правительство РФ одобрило налоговые льготы Фонду реновации в Москве и гражданам, которые получат новое жилье от этого фонда.