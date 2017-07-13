Российские пограничники задержали мужчину, который пытался попасть в Крым на самодельном плоту из пластиковых бутылок. Путешественник плыл со стороны порта «Кавказ». Об этом сообщает территориальное пограничное управление ФСБ.

За нарушение пограничного режима и правил пребывания в территориальном море России путешественнику вынесли предупреждение. Задержанным оказался 53-летний уроженец Узбекистана. Мужчина рассказал, что еще в 2012 году подал заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Саратове, чтобы стать свободным путешественником по стране.

Мужчина проложил маршрут из Саратовской области в Крым через Ставрополье и Кубань. Добравшись до кубанского порта, он решил перебраться на другой берег пролива на самодельном плоту, пишет «Лента.ру».

Как напоминает ИА «Крыминформ», это уже второй за это лето случай, когда для переправы через Керченский пролив используют пластиковые бутылки. В начале июня страдающий потерей памяти мужчина при помощи пластиковой тары пытался добраться из Крыма в Краснодарский край. У задержанного не было при себе документов, удостоверяющих личность, он не смог сообщить пограничникам хоть какую-нибудь информацию о себе.