Поисково-спасательный отряд «Амур-Поиск» совместно с волонтерами возобновит в предстоящую пятницу, 14 июля, поиски пропавшей в середине июня в селе Соцгородок Смидовичского района Еврейской автономной области (ЕАО) трехлетней девочки Нади Пыжовой. Об этом сообщил руководитель хабаровского отделения отряда Сергей Савельев.

«Мы возобновляем поиски по просьбе Следственного комитета… У нас сейчас не отделения, а совместный координационный центр волонтерского отряда. Координаторов будет порядка 10–15 человек, а остальных — кто как приедет», — приводит слова Савельева ИА EAOMedia.

Поисковики намерены проверять места, которые плохо исследованы или не исследованы вовсе.

Напомним, ранее к поискам девочки подключились кинологи Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России из Хабаровска. Местность исследовалась с помощью беспилотного летательного аппарата ЦУКС МЧС России по ЕАО, поиски также велись на берегах Тунгуски.

Как писали «Известия», по факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело. Районная прокуратура проверяет работу отделения областного управления опеки и реабилитационного центра для несовершеннолетних. Действиям должностных лиц будет дана оценка. Ранее выяснилось, что Надя Пыжова воспитывалась в неполной семье.