Гособвинение, возможно, обжалует приговор Московского окружного военного суда, который назначил фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения.

«Несмотря на то, что мы просили для непосредственного исполнителя убийства Заура Дадаева пожизненное лишение свободы, а суд назначил 20 лет, вопрос об обжаловании будет решен после получения и тщательного изучения копии приговора и решения вопроса о его обоснованности», — сказала журналистам прокурор Мария Семененко после заседания.

По ее словам, суд полностью согласился с квалификацией действий, предложенных государственным обвинением.