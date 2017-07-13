В четверг рано утром мощи святителя Николая Чудотворца покинули Москву. В пять утра состоялся молебен в храме Христа Спасителя, после чего специальный ковчег с мощами святого был доставлен в аэропорт Внуково-3. А в половине девятого утра спецборт приземлился в аэропорту Пулково. В Санкт-Петербурге святыня будет находится две недели.

В Москве люди шли к храму Христа Спасителя до последнего момента. За полтора месяца почти 2 млн человек поклонились мощам. В среду вечером знаменитая многокилометровая очередь, в которой в отдельные дни надо было отстоять по 9–11 часов, так и не иссякла. В полночь двери храма закрыли, но все желающие могли остаться на ночную службу. Людей было много — Кафедральный соборный храм, где стоял специальный ковчег с бронированным стеклом, был полон. На службу пришли жители не только Москвы, но и Владимира, Рязани, Белгорода, Воронежа и Ростова-на-Дону.

Василиса Егорова приехала из Калуги со своей сестрой Еленой, чтобы помолиться за близких — брат Юрий болеет.

— С осени на ноги жаловаться стал, а зимой ходить перестал, — поделились с «Известиями» своим горем женщины. — Мы, конечно, его лечим — в больницу положили, но все равно приехали за его здоровье помолиться. Брат у нас младший, мы за ним всю жизнь приглядывали, а как родители умерли — особую ответственность несем. Поэтому-то и собрались в путь. Молитва должна помочь.

мощи1 Ранним утром в храме Христа Спасителя состоялся молебен в честь проводов мощей Николая Чудотворца в Санкт-Петербург Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев мощи10 Молебен возглавил митрополит Истринский Арсений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев мощи2 Ковчег с мощами Николая Чудотворца в этом году впервые за 930 лет покинул папскую базилику города Бари Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев мощи3 Святыня находилась в Москве с 21 мая Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев мощи4 Жители из разных регионов страны специально приезжали в Москву, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев мощи6 В некоторые дни в Москве к святыне приходили до 48 тыс. человек Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев мощи7 24 мая к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя приложился президент России Владимир Путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев мощи8 Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых христианского мира. Он считается покровителем путешественников, мореплавателей, сирот и заключенных Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев мощи9 В Санкт-Петербурге святыню приняла Александро-Невская лавра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев мощи11 Жители и гости Санкт-Петербурга смогут поклониться святым мощам до 27 июля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Всю ночь желающие могли приложиться к мощам, которые лежали в изготовленном в подмосковном Софрино ковчеге с пуленепробиваемым стеклом.

— Сразу легче стало, после того как к мощам приложилась, — рассказала Елизавета Прокофьева. — У нас в семье конфликт из-за квартиры родителей произошел — мои брат и сестра перессорились. Дело о размене в суд передали. Я от своей доли отказалась и сюда пришла, чтобы за них помолится. Теперь уверена, что они помирятся. Николай — чудотворец и не может нам не помочь. Он сиротам покровительствует. А кто мы после смерти родителей? Сироты неразумные.

Многие отходили от ковчега в слезах — мы не знаем, о чем они просили и за кого молились. Но по лицам было видно — они верят в то, что их жизнь измениться к лучшему.

— Мне самому ничего не надо, — признался Валентин Петрович, пенсионер из подмосковной Ивантеевки. — Я за людей просил. Вчера собрался и приехал. Думаю, желание у меня есть, но такое, что сам я его не исполню. Хочу, чтобы жизнь спокойнее стала, — и тут только Николай Угодник помочь может.

Валентин Петрович уверен, что святой не подведет. А времена всегда на Руси непростые были.

— Мирного неба, спокойствия и здоровья, что ж еще можно у святых просить, — уверен он.

Наталья Бережная отстояла в многочасовой очереди семь раз, каждый — слушая о том, ради чего приходили люди молиться к мощам Святителя Николая.

— О себе мало кто беспокоился, — рассказала она. — Обычно просили благополучия или здоровья для близких людей. Бывало, на чиновничий или судебный произвол жаловались. Грехи многие замаливали — у кого ж их нет? Но стяжателей не было. Денег никто не просил.

Православный волонтер Анна Голик рассказала «Известиям», что видела в эти дни примеры, достойные подражания.

— У нас была социальная очередь для больных и пожилых, — рассказала она. — Туда нередко старались попасть симулянты — жаловались на боли, говорили, что инвалиды. Но однажды нас попросили взять в очередь 85-летнюю женщину из Суздаля—– она простояла в общей очереди полдня, после чего ей стало плохо. Бабушка скоро пришла в себя, но от льготной очереди отказалась. Сказала, что она ничуть не лучше других, поэтому постоит со всеми.

В очереди к мощам стояли военные, сотрудники полиции и Росгвардии, которые обеспечивали порядок рядом с храмом все эти дни. К пяти утра к очереди присоединился экипаж госавтоинспекторов со светящимися буквами ДПС на спине.

— Всё правильно делают, — одобрили поступок верующие. — Николай — заступник всех странников. Тех, кто в пути.

К пяти часам людской поток к мощам ослабел, а в храме стало тихо. Начался молебен. Службу провел митрополит Истринский Арсений — первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

— Люди приезжали к нам со всех концов страны — и из Астрахани, и с Дальнего Востока, — обратился к верующим митрополит Истринский Арсений. — Мы полтора месяца видели прихожан, которые стояли в очереди по несколько часов, чтобы помолиться. Надеюсь, что каждый получил то, что просил. Теперь мощи святителя будут перенесены в нашу Северную столицу.

Митрополит Арсений поблагодарил всех, кто прибыл в столь ранний час для молитвы.

— Наши братья и сестры в граде Петра на Неве встретят святыню столь же восторженно, — отметил митрополит.

После молебна ковчег с мощами подняли на плечи четыре росгвардейца и отнесли его в специальный автобус. Кавалькада под колокольный звон отправилась в сторону аэропорта. Но верующие не спешили расходится — многие встали в очередь к иконе Николая Угодника.

Отдельно для прощального фотографирования построились несколько десятков православных волонтеров. Все 53 дня, пока мощи Николая Чудотворца были в Москве, они помогали паломникам: приносили воду, оказывали медицинскую помощь, брали часть организаторской работы на себя. Молодые люди приехали со всей России — и теперь их ждет расставание. Но время они провели не зря. Многие из них, общаясь с паломниками, узнали много нового не только о Москве, но и обо всей России.