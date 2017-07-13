Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых чиновниц России, в него вошли служащие федеральных органов законодательной и исполнительной власти страны. В общей сложности чиновницы из топ-10 заработали за год почти 220 млн рублей. Семь из десяти лидеров рейтинга — это депутаты Госдумы.

Больше всего в 2016 году заработала депутат от «Единой России» Татьяна Соломатина, ее доход составил 56,2 млн рублей. Второе место в рейтинге заняла представитель Республики Тыва в Совете Федерации и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова. В 2016 году сенатор заработала 28,7 млн рублей. Третье место заняла заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова с доходом в 24,5 млн рублей, четвертое — председатель Совфеда Валентина Матвиенко (она заработала 22,9 млн рублей).