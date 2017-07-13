Владимир Кехман покидает Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ). Исполнять обязанности генерального директора будет главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев.

Как сообщил «Известиям» Владимир Кехман, решение уйти с поста генерального директора театра он принял, не дожидаясь вердикта суда (напомним, что в судебном производстве находится дело о его личном банкротстве).

— Пока я ухожу в очередной отпуск. Решение о том, как и в какой должности я продолжу свою работу в НОВАТе, будет принято в сентябре, перед началом нового сезона, — отметил Владимир Кехман.

Бразды правления гендиректор передает главному режиссеру театра Вячеславу Стародубцеву, который пока будет совмещать обе должности.

По словам Стародубцева, за полтора года присутствия в легендарном театре ему удалось вникнуть в его структуру и узнать новосибирского зрителя.

— На сегодняшний день этот театр стал для меня семьей и делом моего сердца. Пять крупномасштабных премьер, выпущенных за это время, плюс две находящиеся в работе свидетельствуют о верности художественного пути НОВАТа, — сообщил режиссер «Известиям». — У нас есть прекрасное здание, сильная труппа, продуманная репертуарная стратегия. Но у нас есть и кое-что еще: страсть, драйв, умение работать. Уверен, что на этом фундаменте мы продолжим штурмовать самые высокие творческие вершины.

Уходящий в отставку Владимир Кехман был назначен гендиректором Новосибирского театра оперы и балета весной 2014 года. По окончании сезона по его инициативе в театре был осуществлен крупномасштабный ремонт с элементами реставрации, в результате которого театральное здание с его внутренним убранством стало одним из самых стильных и комфортабельных в Евразии. Обновленный театр открылся осенью 2014-го балетом «Спартак».

По данным Министерства культуры, за время руководства Кехмана новосибирский театр добился значительных успехов. Так, доходы от платных услуг увеличились со 151 млн рублей в 2014 году до 232 млн рублей в 2016-м. Средняя зарплата сотрудников театра выросла с 43,6 тыс. до 49 тыс. рублей. Заполняемость залов увеличилась с 72% до 80%.