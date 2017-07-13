Мужчина подвергся административному наказанию в виде штрафа в 50 тыс. рублей и конфискации оружия и патронов за стрельбу в неположенном месте.

Мужчину 1976 года рождения задержали во дворе собственного жилого дома по улице Высоцкого в Ноябрьске. Нарушитель решил пострелять по голубям из пневматической винтовки, сообщает ИА «Ура.ру».

С начала месяца это уже не первый случай на Ямале. Ранее «Известия» сообщали, что 60-летний житель Салехарда 5 июля в районе 22:00 открыл стрельбу из окон детского сада из пневматической винтовки по самодельным мишеням. В отношении мужчины проводится проверка, по результатам которой он будет привлечен к ответственности.